The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

In Gais AR stehen Riedgras-Scheunen voller Klangkunst

Keystone-SDA

Für das Festival für Internationale Klangkunst "Klang Moor Schopfe" werden alle zwei Jahre kleine Holzscheunen im Hochmoor von Gais in künstlerische Experimentierstuben verwandelt. Noch bis am 14. September können die Installationen in einem Rundgang besichtigt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Rund ein Dutzend Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz und aus dem Ausland wurden von Festival-Leiter Patrick Kessler eingeladen, eigens für die seit Jahrzehnten dem Wetter ausgesetzten kleinen Holzscheunen Kunstinstallationen zu kreieren.

Dabei ist etwa Kim Gordon, Bassistin und Sängerin der New Yorker Avantgarde-Rockband Sonic Youth, die eine Video-Performance zeigt. Zum zweiten Mal präsent ist der Aktionskünstler Roman Signer. Über das Dach der schiefsten aller zwölf Holzhütten lässt er eine Bowling-Kugel rollen.

Die Besucherinnen und Besucher können sich selber den Weg zu einer der Riedgras-Scheunen suchen, die verstreut im Hochmoor stehen. Jede ist wie eine eigene Welt: Holztür auf, Holztür zu. Dann steht man alleine oder mit anderen im Dunkeln und konzentriert sich auf Bilder, Klänge und Gerüche.

Ein Schuss pro Plattenseite

Der Konzeptkünstler Olaf Nicolai lässt für die Installation «Every Day at Noon» einmal am Tag – um zwölf Uhr – einen Sportschützen auf eine Papierblume schiessen. Für die Besucherinnen und Besucher, die die Aktion verpassen, wird eine Platte abgespielt. Zu hören ist genau einmal etwas: ein Schuss.

Verschiedene Künstlerinnen und Künstler setzten sich mit der unmittelbaren Umgebung auseinander. Mercedes Borgunska & Giulia Hess liessen sich von den verborgenen Prozessen im Hochmoor inspirieren. Sie schufen ein begehbares Ökosystem in dem lumineszierende Pilze, Flechten, Algen und Mikroorganismen aber auch seltsame Töne und Geräusche eine Rolle spielen.

Das Festival (klangmoorschopfe.ch) findet alle zwei Jahre statt, inzwischen zum fünften Mal.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft