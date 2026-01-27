The Swiss voice in the world since 1935
In Gossau SG startet ein Mitwirkungsverfahren zur «Spange West»

Keystone-SDA

In Gossau ist ein neuer Anlauf für die Lösung der Verkehrsprobleme im Zentrum geplant. Mit einer "Spange West" soll die Achse Wilerstrasse-St. Gallerstrasse entlastet werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die West-Ost-Verbindung in Gossau werde auf einzelnen Abschnitten täglich mit bis zu 26’000 Fahrzeugen belastet, teilte der Kanton am Dienstag mit. Dies beeinträchtige die Aufenthaltsqualität im Zentrum stark.

2017 erarbeiteten das kantonale Tiefbauamt und die Stadt Gossau mit Einbezug der Bevölkerung ein Konzept für die «Zentrumsentlastung Gossau». Dabei wurden unterschiedliche Massnahmen geprüft. «Keine davon wies genügend Wirkung auf.»

Die «Spange West» war zwar bereits 2017 ein Thema, allerdings in Kombination mit anderen Massnahmen. Seither sei diese Variante als Einzelmassnahme nochmals geprüft worden. Analysen hätten drei vielversprechende Möglichkeiten für die Umsetzung aufgezeigt.

Weiterführende Untersuchungen führten den Kanton schliesslich zu einer «klaren Bestvariante». Sie wird der Bevölkerung am 4. Februar vorgestellt. Danach startet ein Mitwirkungsverfahren.

