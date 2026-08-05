In Locarno startet die 79. Ausgabe des Filmfestivals

Keystone-SDA

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Am 79. Locarno Film Festival werden Stars wie die italienische Schauspielerin Isabella Rossellini und der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor James Gray erwartet. Das Filmfest am Lago Maggiore gilt als das international renommierteste der Schweiz.

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(Keystone-SDA) Den Auftakt auf der Piazza Grande macht am Mittwochabend der Film «Les yeux verts». Im Mittelpunkt des zwischen Realität und Traumwelt oszillierenden Dramas steht ein Mädchen, das mit seiner geflüchteten Familie in Frankreich lebt. Ebenfalls am Mittwochabend erhält Isabella Rossellini auf der Piazza Grande den Excellence Award.

Offiziell eröffnet wird das 79. Locarno Film Festival ab 18 Uhr von Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider. Am elf Tage dauernden Filmfest sind 233 Filme zu sehen, davon sind 103 Weltpremieren.

Unter den 17 Filmen im Rennen um den Goldenen Leoparden findet sich auch eine Schweizer Co-Produktion. Der schweizerisch-portugiesische Film «O Jacaré» bildet den Abschluss einer Trilogie des in Lausanne lebenden Filmemachers Basil Da Cunha.