In Schaffhausen rufen Betrüger im Namen der Spitex an

Keystone-SDA

In Schaffhausen häufe sich betrügerische Anrufe im Namen der Spitex. Dabei werden unterschiedliche Dienstleitungen angeboten, Daten erfragt oder Termine für Gesundheitskontrollen zu vereinbaren versucht, teilte die Kantonspolizei Schaffhausen am Donnerstag mit.

(Keystone-SDA) Die Polizei habe in den vergangenen zwei Wochen mehrere solche Meldungen erhalten. Es sei davon auszugehen, dass es sich hierbei um Fake-Anrufe mit betrügerischen Absichten handelt.