The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

In Schaffhausen rufen Betrüger im Namen der Spitex an

Keystone-SDA

In Schaffhausen häufe sich betrügerische Anrufe im Namen der Spitex. Dabei werden unterschiedliche Dienstleitungen angeboten, Daten erfragt oder Termine für Gesundheitskontrollen zu vereinbaren versucht, teilte die Kantonspolizei Schaffhausen am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei habe in den vergangenen zwei Wochen mehrere solche Meldungen erhalten. Es sei davon auszugehen, dass es sich hierbei um Fake-Anrufe mit betrügerischen Absichten handelt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft