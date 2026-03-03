The Swiss voice in the world since 1935
In Schweizerhalle BL läuft Dieselöl in den Rhein

Keystone-SDA

Im Auhafen im Industriegebiet Schweizerhalle BL ist am Dienstagmorgen Dieselöl in den Rhein ausgelaufen. Der Zwischenfall geschah während des Betankens eines Schiffes, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie viele Liter Dieselöl in den Fluss gelangten, könne nicht beziffert werden, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Menge sei jedoch gering. Es sei rasch eine Ölsperre errichtet worden, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Als Ursache vermutet die Polizei «eine fahrlässige Handhabung im Rahmen des Betankungsvorgangs», wie es in der Mitteilung hiess. Die Ermittlungen dauerten an.

