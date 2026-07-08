In Stüsslingen SO gerät eine Ballenpresse in Brand

Keystone-SDA

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Auf einem abgeernteten Getreidefeld in Solothurner Gemeinde Stüsslingen hat am Dienstagnachmittag eine Ballenpresse Feuer gefangen. Der Brand hat laut Kantonspolizei Schäden auf mehreren Parzellen verursacht. Verletzte gebe es keine.

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(Keystone-SDA) Auf dem trockenen Boden konnte sich das Feuer schnell auf mehrere landwirtschaftliche Parzellen verbreiten, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Die Ballenpresse sei gegen 16 Uhr in Brand geraten.

Im Einsatz seien die Feuerwehren Wartenfeld und Schönenwerd gestanden, die die verschiedenen Brandstellen gelöscht hätten.