The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

In Stüsslingen SO gerät eine Ballenpresse in Brand

Keystone-SDA

Auf einem abgeernteten Getreidefeld in Solothurner Gemeinde Stüsslingen hat am Dienstagnachmittag eine Ballenpresse Feuer gefangen. Der Brand hat laut Kantonspolizei Schäden auf mehreren Parzellen verursacht. Verletzte gebe es keine.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf dem trockenen Boden konnte sich das Feuer schnell auf mehrere landwirtschaftliche Parzellen verbreiten, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Die Ballenpresse sei gegen 16 Uhr in Brand geraten.

Im Einsatz seien die Feuerwehren Wartenfeld und Schönenwerd gestanden, die die verschiedenen Brandstellen gelöscht hätten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft