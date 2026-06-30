In St. Peterzell SG gelangen hunderte Liter Diesel in den Necker

Keystone-SDA

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In St. Peterzell SG sind am Dienstagmorgen mehrere hundert Liter Diesel in den Necker geflossen. Die Behörden rufen dazu auf, zwischen St. Peterzell und der Mündung in die Thur bei Lütisburg SG nicht im Necker zu baden.

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(Keystone-SDA) Der Diesel floss aufgrund eines defekten Tanks zuerst in den Chuchibach und anschliessend in den Necker, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Um 11.10 Uhr sei die Gewässerverschmutzung der Notruf- und Einsatzzentrale in St. Gallen gemeldet worden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, errichtete die Feuerwehr mehrere Ölsperren im Necker, mit deren Hilfe das verschmutzte Wasser abgepumpt werden soll. Derzeit könne der Schaden an der Umwelt noch nicht abgeschätzt werden. Durch die örtliche Feuerwehr und Polizei habe der Verursacher ausfindig gemacht werden können.

Nebst der Kantonspolizei standen die örtliche Feuerwehr, der Umweltschadendienst des Kantons St. Gallen sowie das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen im Einsatz. Die Gemeinden sowie die zuständigen Ämter empfehlen gemäss Mitteilung, aufgrund der Dieselverschmutzung auf das Baden im Necker im Bereich St. Peterzell, Ganterschwil und Lütisburg bis Mittwochmorgen zu verzichten.