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In Uri sind die Notfallnummern nicht erreichbar

Keystone-SDA

Im Kanton Uri sind die Notfallnummern 117, 118 und 112 nicht erreichbar. Grund sei eine technische Störung, teilte Alert Swiss, die Warnapp des Bundes, am Freitag gegen 10.30 Uhr mit.

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(Keystone-SDA) Der Bevölkerung wird empfohlen, im Falle eines Notfalls einen Notfalltreffpunkt aufzusuchen. Bei den betroffenen Notrufnummern handelt es sich um die der Kantonspolizei (117), der Feuerwehr (118) und des Euronotrufs (112) sowie um die Nummer des Werkhofs Göschenen (041 874 53 53).

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