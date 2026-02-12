In Uri wird die Hirschjagd im September um drei Tage verlängert

Keystone-SDA

Die Hirschjagd im Kanton Uri wird in den Jahren 2026 und 2027 um drei zusätzliche Tage im September verlängert. Damit sollen mehr Rothirsche während der ordentlichen Hochwildjagd erlegt und die Abschussziele besser erreicht werden.

(Keystone-SDA) Die Rothirschjagd findet in Uri während zweier Wochen im September statt. In den vergangenen Jahren reichte diese Zeit oft nicht aus, sodass ab November Nachjagden nötig waren, teilte die Urner Sicherheitsdirektion am Donnerstag mit.

Um dies zu verbessern, haben Jägerschaft, Jagdkommission und Jagdverwaltung Vorschläge erarbeitet, hiess es weiter. Die Sicherheitsdirektion beschloss daraufhin, die Jagd nach einem ersten zweiwöchigen Block und einer acht Tage dauernden Pause um drei zusätzliche Tage zu verlängern.

Für 2026 bedeutet dies: Die Jagd beginnt am 7. September und dauert bis 19. September. Nach der Pause wird die Rothirschjagd vom 28. bis 30. September fortgesetzt, mit Fokus auf Kahlwild, also die weiblichen Tiere sowie deren Kälber und Jungtiere, die kein Gewehr tragen sowie männliche Hirsche und junge Stiere. 2027 soll die Jagd analog stattfinden; vom 6. bis 18. September, einer Pause von acht Tagen und Fortsetzung vom 27. bis 29. September.

Laut Mitteilung sollen Ende 2027 die Ergebnisse der angepassten Jagd evaluiert werden, um «allfälligen Handlungsbedarf» zu prüfen. Gleichzeitig soll die verlängerte Jagd als Basis dienen, um eine mögliche Verschiebung des Jagdbeginns auf den 1. September zu diskutieren, hiess es weiter.