In Vilters SG tritt Heizöl aus Tanklastwagen aus

Keystone-SDA

In Vilters ist am Mittwochmorgen Heizöl aus einem Tanklastwagen ausgelaufen. Der Chauffeur konnte zwar eine Ausweitung verhindern, eine kleine Menge des Öls gelangte aber in die Kanalisation. Die Polizei klärt die Ursache.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 9 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung eines Chauffeurs, aus seinem Tanklastwagen an der Hinter-Gasse sei Heizöl ausgetreten. Das schreibt die Kantonspolizei am Mittwoch in einer Mitteilung.

Laut Polizei konnte der Chauffeur eine Ausweitung des Schadens verhindern. Wie die angerückte Feuerwehr feststellte, hatte sich das Heizöl auf der Strasse verteilt und eine geringe Menge davon war in die Kanalisation gelangt.

Wie es weiter heisst, sei der betroffene Schacht von einer Kanalreinigungsfirma gesäubert und die Fahrbahn von der Feuerwehr gereinigt worden.

Die Kantonspolizei klärt nun die Ursache für das Austreten des Heizöls ab. In Zusammenarbeit mit dem Umweltschadendienst des Kantons St. Gallen sollen weitere Massnahmen geprüft sowie mögliche Auswirkungen auf Flora und Fauna beobachtet werden.