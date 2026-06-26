In Wittenwil TG gerät ein Mähdrescher in Brand

Keystone-SDA

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Beim Brand eines Mähdreschers in einem Gerstenfeld ist am Donnerstagnachmittag ein 38-jähriger Mann leicht verletzt worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100'000 Franken. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

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(Keystone-SDA) Am Donnerstag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale gegen 16 Uhr die Meldung ein, dass auf einem Feld im Bsetzeli ein Mähdrescher brenne. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung.

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, hatte gemäss Mitteilung auch ein Teil des Gerstenfeldes Feuer gefangen. Die Feuerwehren Aadorf und Frauenfeld waren rasch vor Ort und löschten den Brand. Die Löscharbeiten seien von einem Funktionär des Amtes für Umwelt begleitet worden, heisst es weiter.

Ein 38-Jähriger wurde mit leichten Verletzungen vor Ort durch den Rettungsdienst betreut.