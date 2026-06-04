In Zügen liegengelassene Kunstwerke erhalten in Luzern Ausstellung

Keystone-SDA

In Zügen und auf Flughäfen gehen nicht nur Schirme und Mobiltelefone verloren, sondern auch Kunstwerke. Rund 2000 zurückgelassene Bilder, Poster und Bücher werden ab Samstag und bis am 20. Juni in einer Verkaufsausstellung in Luzern präsentiert.

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(Keystone-SDA) Gegenstände, welche in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in den Flughäfen von Zürich und Genf und an weiteren Orten verloren gehen und in den Fundbüros nicht abgeholt werden, werden von fundsachenverkauf.ch aufgekauft. Die Menge der ankommenden Ware sei enorm, teilte das Secondhandgeschäft mit. Monatlich würden über 200’000 Stücke verarbeitet.

Das Secondhandgeschäft veräussert die Gegenstände in Läden in Wollishofen ZH und Luzern, online oder auf Auktionen. Die meisten Fundgegenstände finden so einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin.

Keller voller Kunstwerke

Ladenhüter sind aber die verlorenen Kunstwerke. Kunstkennerinnen und -kenner verirrten sich kaum zu ihnen, teilte fundsachenverkauf.ch mit. Die meisten Werke blieben damit im Keller zurück.

Um den verlorenen und vergessenen Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit zu geben, führt fundsachenverkauf.ch am Kapellplatz 5 die Ausstellung fundkunst.ch durch. Sie bestehe aus rund 2000 Kunstwerken, Postern und Büchern, sagte Alessa Widmer, Kuratorin von fundkunst.ch, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Unter diesen Fundstücken sind rund hundert gehängte Gemälde, Grafiken und Fotografien. Auch Skulpturen sind ausgestellt. Die Ausstellung erstreckt sich über zwei Stockwerke.

Die ausgestellten Objekte können vor Ort gekauft werden. Die günstigsten, etwa Postkarten, sind ab einem Franken zu haben, die teuersten kosten gemäss Widmer über 2000 Franken. Die Preise werden von fundsachenverkauf.ch mit Hilfe von Recherchen und Vergleichen festgelegt.