In Zell LU gefundene Schmuckstücke stammen aus Einbruch

Keystone-SDA

Von einem Passanten in Zell LU aufgefundene Schmuckstücke stammen aus einem Einbruch. Die Luzerner Polizei hat sie an ihre Besitzer zurückgegeben, die sich auf einen Zeugenaufruf gemeldet hatten.

(Keystone-SDA) Der Einbruchdiebstahl war in einem anderen Kanton begangen worden, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Eine Privatperson fand das Deliktsgut am 4. Februar am Fluss Luthern auf Zeller Gemeindegebiet.

Darunter waren Schmuckstücke wie eine Uhr, eine Kette oder eine Schatulle. Da deren Herkunft nicht ermittelt werden konnte, veröffentlichte die Polizei am 9. Februar Bilder und einen Zeugenaufruf.