Indiens Bildungsminister tritt nach Jugendprotesten zurück

Keystone-SDA

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Indiens Bildungsminister Dharmendra Pradhan hat sich dem Druck der "Kakerlaken"-Bewegung gebeugt und ist zurückgetreten. Er habe grossen Respekt vor den berechtigten Erwartungen der Jugend dieses Landes, schrieb Pradhan auf X. Er habe Premierminister Narendra Modi sein Rücktrittsgesuch vorgelegt.

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(Keystone-SDA) Der Schritt war eine Kernforderung der jungen «Kakerlaken-Volkspartei» und ihren Anhängern. Aus ihrer Sicht sollte der Minister die politische Verantwortung für einen Skandal um geleakte Dokumente einer Hochschul-Zugangsprüfung übernehmen.

Zuletzt war es bei Strassenprotesten in Neu-Delhi zu schweren Zusammenstössen der Bewegung und der Polizei gekommen. Die Protestbewegung entwickelte sich nach Meinung von Beobachtern zu einer grossen Herausforderung für die Regierung.