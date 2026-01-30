Individualbesteuerung und Bargeld-Initiative finden Gehör

Keystone-SDA

Laut der ersten SRG-Umfrage zeichnet sich sieben Wochen vor der Volksabstimmung bei der Halbierungsinitiative eine Pattsituation ab. Die Klimafonds-Initiative wäre abgelehnt worden. Anklang fand das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung.

(Keystone-SDA) Und bei der Bargeld-Initiative fanden sowohl die Initiative selbst als auch ihr Gegenentwurf bei den Befragten Gehör. Dies sind die Ergebnisse der ersten Welle der Umfragen zur Abstimmung vom 8. März 2026, die vom Forschungsinstitut gfs.bern im Auftrag der SRG durchgeführt wurde. Diese Ergebnisse stellten eine Momentaufnahme dar und seien nicht als Prognose zu verstehen.

Wäre die SRG-Initiative bereits Mitte Januar zur Abstimmung gelangt, hätten 52 Prozent der stimmberechtigten Personen mit fester Teilnahmeabsicht bestimmt oder eher dagegen gestimmt, während 46 Prozent bestimmt oder eher dafür gewesen wären.

64 Prozent der Stimmberechtigten hätten zum Umfragezeitpunkt für die Individualbesteuerung gestimmt, 30 Prozent dagegen.