Industriehalle in Stalden VS bei Brand weitgehend zerstört

Keystone-SDA

In einer Industriehalle in Stalden VS ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Weite Teile des Gebäudes wurden dabei vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Der Brand brach am Sonntagabend gegen 21 Uhr aus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach einer Stunde unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die Feuerwehr richtete während der Nacht eine Brandwache ein.

Der Brand verursachte grossen Sachschaden. Eine Person wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert.

Während des Löscheinsatzes kam es zu Einschränkungen im Strassen- und Schienenverkehr.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Brandes zu ermitteln.