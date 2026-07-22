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Industriekonzern Huber+Suhner übernimmt Unternehmen aus Konstanz

Keystone-SDA

Der Industriekonzern Huber+Suhner mit Sitz in Herisau AR und Pfäffikon ZH übernimmt den Testsystemspezialisten Ingun aus Konstanz D mit mehr als 400 Mitarbeitenden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ingun wurde 1971 gegründet und ist in über 60 Ländern mit Vertrieb und Service präsent, wie Huber+Suhner am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz von Ingun lag 2025 im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie es hiess. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt.

Mit der Akquisition baut Huber+Suhner sein Geschäft mit Test- und Messlösungen aus. Der Industriekonzern ergänzt damit das bestehende Angebot um Testproben, Prüffixierungen und Zubehör für Anwendungen etwa bei Leiterplatten, elektrischen Geräten, Steckverbindern und Batterien.

Der Abschluss der Übernahme wird bis Ende des dritten Quartals 2026 erwartet. Nach dem Vollzug soll Ingun laut Mitteilung als Business Unit im Industriesegment von Huber+Suhner geführt werden.

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