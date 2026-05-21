Industrieproduktion geht im ersten Quartal klar zurück

Keystone-SDA

Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz hat im ersten Quartal 2026 weiter abgenommen. Dabei schnitt insbesondere die Industrie schwächer ab als im Vorjahr, während die Produktion im Baugewerbe leicht anzog.

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(Keystone-SDA) Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, fiel die Produktion zwischen Januar und März 2026 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent zurück, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die Umsätze schrumpften dabei um 5,8 Prozent.

Im Industriesektor sank dabei die Produktion um 7,1 Prozent klar. Am deutlichsten nahm sie in den Sektoren Pharmazeutische Erzeugnisse (-20,4%) und im Fahrzeugbau (-15,0%) ab. Ein Anstieg wurde indes bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (+8,8%) oder bei Datenverarbeitungsgeräten und Uhren (+6,6%) verzeichnet.

Bauindustrie im Plus

Das Baugewerbe entwickelte sich hingegen wie schon im vierten Quartal 2025 freundlicher mit einem Anstieg der Produktion um 0,8 Prozent. Sowohl der Hochbau (+2,8%) als auch der Tiefbau (+3,8%) legten dabei zu. Beim sonstigen Baugewerbe fiel die Produktion indes um 0,6 Prozent. Die Umsätze im Bausektor stiegen insgesamt um 1,5 Prozent.