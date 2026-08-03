The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Inflation schwächt sich im Juli leicht ab

Keystone-SDA

Die Teuerung ist in der Schweiz im Juli leicht zurückgegangen. Die Jahresinflation schwächte sich auf 0,4 Prozent von 0,5 Prozent im Juni ab, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) sank dabei zum Vormonat um 0,1 Prozent auf 101,1 Punkte. Der Rückgang sei primär auf tiefere Energiepreise zurückzuführen, schrieb das BFS dazu.

Die Teuerung schnitt in etwa wie von Experten erwartet ab. Die Prognosen der Ökonomen zur Entwicklung im Juli reichten von -0,2 bis +0,1 Prozent, während für die Jahresinflation Werte von 0,3 bis 0,6 Prozent erwartet wurden.

Tiefere Flugpreise

Im Juli seien unter anderem die Preise im Luftverkehr sowie für Diesel und Benzin gesunken, so die Mitteilung. Einen Rückgang habe es aufgrund des saisonalen Ausverkaufs auch bei den Preisen für Bekleidung und Schuhe gegeben.

Demgegenüber sind laut dem BFS die Preise in der Parahotellerie sowie jene für Heizöl, Automiete und Carsharing gestiegen.

Die Kerninflation – ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte – blieb derweil im Jahresvergleich gegenüber dem Wert vom Juni unverändert bei +0,3 Prozent stehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft