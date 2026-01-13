Initiantinnen und Initianten starten Kampagne für einen Klimafonds

Im Jahr 2050 muss die Schweiz klimaneutral sein. Doch mit der bisherigen Klimapolitik und den Massnahmen für die Dekarbonisierung kann dieses Ziel laut der SP und den Grünen nicht erreicht werden. Deshalb brauche die Schweiz einen Klimafonds.

(Keystone-SDA) Befürworterinnen und Befürworter der Klimafonds-Initiative haben am Dienstag in Bern die Ja-Kampagne für den 8. März gestartet. Die Initiative verlangt einen staatlichen Klimafonds. Nach einem Ja müsste der Bund jährlich 0,5 bis 1 Prozent der Wirtschaftsleistung der Schweiz einzahlen, bis 2050.

Auch negative Folgen der Klimaerwärmung kosteten, argumentiert das Komitee. Die Klimaerwärmung verursache heute schon fast eine Milliarde Franken Schäden im Jahr. Bis 2060 könnten diese Kosten gemäss Bundesrat auf bis zu 34 Milliarden Franken pro Jahr steigen.

Der Klimafonds ermögliche dringende Investitionen in erneuerbare Energien, Gebäudesanierungen und moderne Mobilität. Zudem könne sich die Schweiz unabhängiger machen von importierter fossiler Energie und umweltfreundliche Jobs schaffen.