Initiative für bessere Löhne bei Polizei Basel-Landschaft lanciert

Keystone-SDA

Der Personalverband der Polizei Basel-Landschaft hat an seiner Generalversammlung eine Initiative für höhere Löhne lanciert. Parallel dazu wurde auch eine Petition angekündigt. Damit soll die Attraktivität des Polizeiberufs gesteigert und die Sicherheit der Bevölkerung langfristig gewährleistet werden, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Hintergrund sind laut Verband zunehmende Probleme bei der Rekrutierung und beim Verbleib von qualifiziertem Personal. Umfragen aus den Jahren 2024 und 2025 zeigten eine sinkende Zufriedenheit mit dem Arbeitsbedingungen im Korps, insbesondere mit der Entlöhnung. Die Entlöhnung liege deutlich unter dem Durchschnitt der kantonalen Gesamtverwaltung, heisst es im Communiqué.

Konkret fordert die Initiative, dass der Landrat die rechtlichen Voraussetzungen für Massnahmen schafft, damit die Löhne bei der Polizei Basel-Landschaft so rasch wie möglich substanziell erhöht werden.

In der Petition wird auf die hohe Belastung im Polizeialltag hingewiesen, etwa durch unregelmässige Arbeitszeiten, Überstunden und zunehmende Gewalt. Gefordert werden unter anderem Massnahmen zur Stärkung der Gesundheit sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, etwa durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle auch für Führungspersonen oder erweiterte Betreuungsangebote.

Die Petition richtet sich an Sicherheitsdirektion, Polizeileitung sowie Regierung und Landrat und verlangt, entsprechende Verbesserungen nachhaltig umzusetzen.