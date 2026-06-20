Initiative soll den Abbau von Parkplätzen in Luzern reduzieren

Keystone-SDA

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Ein Komitee hat am Samstag eine Initiative gegen den von der Stadt Luzern geplanten Parkplatzabbau lanciert. Mit dieser wird verlangt, dass der heutige Bestand um maximal 20 Prozent reduziert wird. Die Stadt sieht eine Halbierung der öffentlichen Parkplätze auf öffentlichem Grund bis 2040 vor.

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(Keystone-SDA) Mehreren lokalen Parteien und Organisationen geht der Abbau von Parkplätzen in der Stadt Luzern zu weit. Mit der Initiative «Ja zu einer quartierverträglichen Parkierung in der Stadt Luzern» soll dieser Abbau weniger stark erfolgen, als von der Stadt vorgesehen. Um maximal 20 Prozent soll der heutige Bestand reduziert werden, wenn es nach dem Komitee geht.

Zu diesem gehören unter anderem die Mitte, FDP und SVP sowie die City-Vereinigung, der Hauseigentümerverband und der TCS, Hotels Luzern oder der Wirtschaftsverband Stadt Luzern, wie die IG Wirtschaft und Mobilität Luzern (Wimolu) am Samstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Initianten befürchten «weitreichende und spürbare Folgen für Bevölkerung und Wirtschaft», sollten die Parkplätze im von der Stadt vorgesehenen Ausmass abgebaut werden. Das Gewerbe leide unter fehlenden Parkplätzen, es drohten Ladenschliessungen wegen weniger Kundinnen und Kunden und der Suchverkehr nehme zu.

Das Stimmvolk sagte Ja

Bis 2040 muss die Stadt noch 2527 Parkplätze auf öffentlichem Grund aufheben, wie aus einem im November 2025 vorgestellten Planungsbericht hervorging. Diese Massnahme ist Teil der 2022 von der Stimmbevölkerung angenommenen Klima- und Energiestrategie, die eine Halbierung der öffentlichen Parkplätze auf öffentlichem Grund vorsieht.

Mit dem Planungsbericht publizierte die Stadt auch eine Übersicht von Studien über die wirtschaftlichen Effekte des Abbaus von Parkplätzen. «Es gibt keine Studie, die negative Auswirkungen nachweist», hiess es damals vom zuständigen Stadtrat.

Abbau soll weiterhin möglich sein

Die Initianten verlangen gemäss eigenen Angaben, dass die Parkmöglichkeiten «quartierverträglich und sozial ausgewogen» gestaltet werden. Ein Abbau von Parkplätzen soll auch bei Annahme der Initiative noch möglich sein, etwa um die Verkehrssicherheit zu erhöhen oder wenn eine Fläche für öffentliche Zwecke umgenutzt werden soll.

Eine Reduktion der bestehenden Parkplätze um mehr als 20 Prozent soll gemäss Communiqué nur dann möglich sein, «wenn in Gehdistanz gleichwertige Parkierungsmöglichkeiten, zum Beispiel in Parkhäusern» geschaffen werden. Im August soll die Unterschriftensammlung für die Initiative starten.