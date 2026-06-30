Innerrhoden beteiligt sich am Förderprogramm TaDa

Keystone-SDA

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Neu beteiligt sich auch Appenzell Innerrhoden am Projekt "Textile and Design Alliance" TaDa. Bisher waren nur die anderen drei Ostschweizer Kantone dabei.

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(Keystone-SDA) Mit TaDa wird seit 2020 der kreative Austausch zwischen Kunstschaffenden und der Textilbranche ermöglicht. Jedes Jahr erhalten sechs «Residents» aus dem In- und Ausland die Möglichkeit, drei Monate lang ein Atelier zu nutzen und direkt mit Textilfirmen aus der Region zusammenzuarbeiten.

Beim Start waren Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen und der Thurgau dabei. Künftig beteiligen sich auch Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, Zürich und das Fürstentum Liechtenstein am Projekt.

Auch Innerrhoden blicke auf ein bedeutendes textiles Erbe zurück, heisst es in der Mitteilung der Ratskanzlei vom Dienstag. Über Generationen hätten die Handstickerei und das textile Heimgewerbe Wirtschaft, Gesellschaft und Landschaft des Kantons geprägt.

Heute seien nur noch wenige Unternehmen im Kanton direkt in der Textilwirtschaft tätig. Die textile Vergangenheit sei aber ein wichtiger Bestandteil der regionalen Identität und Kulturgeschichte. Die Beteiligung an TaDa biete nun die Möglichkeit, diese Tradition in einen zeitgenössischen Kontext zu stellen.