The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Innerrhoder Kantonsparlament überweist Autobahn-Standesinitiative

Keystone-SDA

Wie bereits alle anderen Ostschweizer Kantonsparlamente hat auch der Innerrhoder Grosse Rat eine Standesinitiative beschlossen. Darin wird verlangt, dass der Bund trotz des Neins der Schweizer Stimmberechtigten an den Autobahnprojekten in der Ostschweiz festhält.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Innerrhoder Parlamentarierinnen und Parlamentarier hiessen am Montagnachmittag einen entsprechenden Vorstoss grossmehrheitlich gut. Damit werde auch ein Zeichen gesetzt, dass die Ostschweizer Kantone in dieser Frage zusammenhalten, so ein Votant.

Mit den Standesinitiativen soll verlangt werden, dass die Bundesversammlung das Projekt einer dritten Röhre des Rosenbergtunnels inklusive des Zubringers Güterbahnhof in St. Gallen unverändert in den nächsten Bundesbeschluss über den Nationalstrassen-Ausbau aufnimmt.

Die gleiche Forderung gilt für die zweite Röhre Fäsenstaubtunnel in Schaffhausen. Und die Neubauprojekte eines Zubringers Appenzellerland und der Thurgauer Bodensee-Thurtal-Strasse sollen beim Bund höher priorisiert werden.

Die Ostschweizer Kantonsparlamente begründen diese Begehren mit dem Ja ihrer Stimmbevölkerungen im November 2024. An der damaligen eidgenössischen Abstimmung befürworteten sie die Ausbauprojekte mehrheitlich, während die Vorlage gesamtschweizerisch abgelehnt wurde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft