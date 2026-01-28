Innerschweizer Kulturhäuser sollen nachhaltigere Technik einsetzen

Keystone-SDA

Die Albert Köchlin Stiftung (AKS) will Investitionen von Innerschweizer Kulturlokalen in nachhaltige Veranstaltungstechnologien und in die Barrierefreiheit fördern. Sie hat eine entsprechende Ausschreibung gestartet.

(Keystone-SDA) Mit der Ausschreibung will die AKS gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch dem hohen Investitionsbedarf der Kulturhäuser in die Veranstaltungstechnik Rechnung tragen. Sie will damit das Kulturschaffen in der Innerschweiz stärken und zugänglicher machen.

Die Ausschreibung findet bis 2028 zwei Mal jährlich statt. Gefördert werden nachhaltige Technologien, welche den ökologischen Fussabdruck des Kulturbetriebs reduzieren, sowie Massnahmen, welche eine kulturelle Teilhabe aller ermöglichen.

Eingabeberechtigt seien kleine und mittlere Betriebe aus der Innerschweiz, welche statuarisch gemeinnützig oder steuerbefreit seien, teilte die AKS mit. Auch wiederkehrende Veranstaltungen dürfen sich melden.