Insasse verletzt sich bei Feuer im Basler Untersuchungsgefängnis

Keystone-SDA

Ein 36-jähriger Insasse ist am Freitagmorgen bei einem vom ihm entzündeten Brand im Untersuchungsgefängnis Waaghof in Basel verletzt worden. Die Sanität lieferte ihn in die Notfallstation ein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Insasse habe kurz nach 07.30 Uhr das Feuer in der Zelle entfacht und dabei den Alarm ausgelöst, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen können, heisst es weiter.

Die Kriminalpolizei untersucht den genauen Brandhergang.