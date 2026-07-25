Insektenküche für Besucher und Tiere im Prager Zoo

Keystone-SDA

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Nicht nur für viele Tiere, sondern auch für mutige Menschen bietet der Prager Zoo Köstlichkeiten aus der Insektenküche: Zum "Wochenende der Insektenfresser" wurden nach Angaben eines Sprechers am Samstag und Sonntag mehr als 20.000 Besucher erwartet. An Essensständen wurden unter anderem gebratene Maden und geröstete Heuschrecken angeboten. "Ich hatte vorher noch nie Insekten gegessen, aber es hat mir geschmeckt", sagte eine junge Zoobesucherin.

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Köstlichkeiten für Erdferkel und Erdmännchen

(Keystone-SDA) Auf dem Programm standen kommentierte Fütterungen. Auf ihre Kosten kamen etwa die Erdferkel, die aus Afrika südlich der Sahara stammen. Tierpfleger Jozef Sebín verwöhnte die Säugetiere anlässlich des Aktionswochenendes mit besonderen Köstlichkeiten. Erdferkel ernähren sich vor allem von Insekten, besonders von Ameisen und Termiten. Mit ihren kräftigen Krallen können sie gut in der Erde graben. Auch Erdmännchen ernähren sich vorwiegend von Insekten. Die geselligen Tiere stammen aus dem südlichen Afrika.

Zulassung als neuartige Lebensmittel

Der Prager Zoo gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Tschechien. Im vorigen Jahr zählte er beinahe anderthalb Millionen Besucher. Auf dem EU-Markt sind mehrere Insektenarten in unterschiedlichen Darreichungsformen als sogenannte neuartige Lebensmittel zugelassen, darunter Mehlkäfer, Hausgrillen und Wanderheuschrecken. Vorgeschrieben ist ein Warnhinweis für Allergiker auf der Verpackung, da Kreuzreaktionen mit Krebstieren oder Hausstaubmilben auftreten können.