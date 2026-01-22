Inselgruppe und Spitalzentrum Biel unterzeichnen Absichtserklärung

Keystone-SDA

Die Inselgruppe und das Spitalzentrum Biel haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen vor dem Hintergrund des Bieler Spitalneubaus die Angebote der beiden Standorte Aarberg und Biel aufeinander abstimmen, wie sie am Donnerstag mitteilten.

(Keystone-SDA) Mit dem Neubau des Spitalzentrums in Biel-Brügg rücken das Zentrumsspital und das bestehende Spital Aarberg geografisch näher zusammen. Dies voraussichtlich ab dem Jahr 2031, wie die Inselgruppe und das Spitalzentrum Biel in einer Mitteilung schrieben.

Die beiden Unternehmen haben deshalb Gespräche aufgenommen. Diese werden mehrere Monate dauern, wie es weiter hiess. Der Dialog unterstreiche den gemeinsamen Willen, die Gesundheitsversorgung in der Region Biel-Seeland-Berner Jura optimal zu gewährleisten und die beiden Standorte für die Zukunft koordiniert auszurichten.

Das Spital Aarberg gehört seit dem Jahr 2016 zur Inselgruppe.