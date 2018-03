Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo): Schweizer Wirtschaft wächst im Jahr 2000 um zwei Prozent

Dieser Inhalt wurde am 28. Februar 2000 12:11 publiziert 28. Februar 2000 - 12:11

Der konjunkturelle Aufschwung in der Schweiz wird sich nach Einschätzung des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo) dieses Jahr beschleunigen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Einschätzung des Ifo real um zwei Prozent wachsen.

Treibende Kraft hierbei seien die Ausfuhren, die um rund 4,75 Prozent ansteigen dürften, teilten die Münchner Wirtschaftsforscher am Montag (28.02.) mit. Der private Konsum werde um etwa zwei Prozent steigen.



Die Arbeitslosenquote wird nach Einschätzung des Ifo im Jahresdurchschnitt leicht sinken auf knapp 2,25 Prozent nach 2,7 Prozent im Jahr zuvor.



Für das Jahr 2001 rechnet Ifo mit einem realen BIP-Anstieg in der Schweiz von 2,25 Prozent.



Die erwartete Fortsetzung des Aufschwungs im laufenden Jahr werde durch Wirtschaftsklima-Indikatoren untermauert, teilte das Ifo weiter mit. Die Indikatoren für den Geschäftsgang in der Industrie und im Handel wiesen seit Mitte 1999 deutlich aufwärts.



Die Bruttoanlageinvestitionen würden sich im Jahr 2000 vermutlich um etwa 4,5 Prozent erhöhen. Der Preisauftrieb im laufenden Jahr werde sehr verhalten sein. Im Jahresdurchschnitt dürften die Konsumentenpreise laut Ifo um gut 1,25 Prozent steigen.



SRI und Agenturen



