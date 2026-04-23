Intel übertrifft in KI-Boom Wall-Street-Erwartungen

Keystone-SDA

Der Chipkonzern Intel übertrifft dank der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus deutlich die Wall-Street-Erwartungen. Im vergangenen Quartal habe man sogar abgeschriebene Lagerbestände verkaufen können, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC.

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(Keystone-SDA) Als Folge stieg der Quartalsumsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt eher mit Erlösen von 12,4 Milliarden Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie erreichte Intel 0,29 Dollar – weit über der durchschnittlichen Prognose von 0,01 Dollar.

Unter dem Strich gab es allerdings einen weiteren hohen Verlust von 4,28 Milliarden Dollar nach roten Zahlen von 887 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Intel investiert gerade in grossem Stil in neue Produktionsprozesse, die den einstigen Marktführer aus der Krise bringen sollen. Intel konnte aber zuletzt den Elektroauto-Vorreiter Tesla als Kunden gewinnen, bei dem Firmenchef Elon Musk die Produktion eigener Chips ausbauen will.