Intensivstation im Spital Wallis nach Katastrophe in Crans VS voll

Nach der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana VS sind die meisten der rund 100 zu einem grossen Teil schwerverletzten Opfer am Donnerstag ins Spital Wallis gebracht worden. Dessen Intensivstation ist voll.

Das Spital Wallis habe sofort den Katastrophen-Plan aktiviert, sagte der Walliser SP-Staats Matthias Reynard am Donnerstag vor den Medien. Einige Verletzte würden so bald als möglich in die spezialisierten Universitätsspitäler versetzt. Andere seien direkt in andere Universitätsspitäler gebracht worden, um die schweren Brandverletzungen zu behandeln.

Reynard bedankte sich für die Solidarität der anderen Kantone. Im Einsatz standen nach seinen Angaben zehn Helikopter, 40 Ambulanzen, 150 Sanitäter.