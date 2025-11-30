The Swiss voice in the world since 1935
Interlakner Stimmvolk genehmigt Budget

Keystone-SDA

Das Interlakner Budget vom kommenden Jahr ist unter Dach. Die Stimmberechtigten haben den Voranschlag am Sonntag an der Urne mit einem Ja-Anteil von 81,2 Prozent angenommen.

(Keystone-SDA) 1027 Personen nahmen die Vorlage an, 238 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,9 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag in einer Mitteilung schrieb.

Das genehmigte Budget sieht einen Gewinn von rund 2,3 Millionen Franken vor. Dies bei einer unveränderten Steueranlage von 1,77 Einheiten. Grund dafür ist laut der Gemeinde, dass anders als in Vorjahren keine zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen wurden.

