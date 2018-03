Internationales Filmfestival Freiburg: Südkoreanische Filme

Dieser Inhalt wurde am 16. März 2000 12:33 publiziert 16. März 2000 - 12:33

Am Filmfestival Freiburg (12.-19.03.) werden auch zehn südkoreanische Dokumentarfilme gezeigt. Ein weiterer Film aus diesem Land - Sae Neun Paegoksunneul Greenda von Jeon Soo-il (Szenenbild) - ist im Wettbewerb um den "Regard d'Or" zu sehen.

Die während der Diktatur (bis 1987) entstandenen Filmkollektive beeinflussen noch heute die jungen Filmschaffenden und Videasten in Südkorea. Es gibt eine Bewegung von Leuten, die nicht Dokumentarfilme macht, wie wir sie hier im Westen kennen, sondern eher Dokumente realisiert. Die Kamera ist ganz nahe dran, befindet sich mitten drin im Geschehen.



Der neue südkoreanische Film thematisiert aber nicht nur soziale Kämpfe, er bemüht sich auch, die koreanische Geschichte mit all ihren Traditionen aufzuarbeiten.



Bis 1998 wurde das koreanische Kino durch ein Gesetz, das screen quota law, geschützt. Dies limitierte die Zahl ausländischer Filme pro Kinoleinwand. Auf Druck des US-Handelssekretärs beschloss die südkoreanische Regierung, den Filmverleih im Land zu liberalisieren. Darauf reagierten die Filmschaffenden mit Protesten. Ob das Quotensystem endgültig fällt, wird dieses Frühjahr entschieden.



Gaby Ochsenbein



