Irak will von den guten Diensten der Schweiz lernen

Keystone-SDA

Der Irak will sich als Vermittler im Nahen Osten positionieren und interessiert sich für die guten Dienste der Schweiz. Bundesrat Ignazio Cassis hat am Donnerstag in Bagdad einen entsprechenden Wissenstransfer mit dem Premierminister Mohammed Chia al-Sudani besprochen.

(Keystone-SDA) Die Erfahrung der Schweiz, die im Iran die diplomatischen Interessen der USA vertritt, sei für den Irak von Interesse, sagte Cassis der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch die Schweiz habe Interesse daran, ihr Wissen in diese Region zu übertragen.

Der Irak, der sich nach vielen Jahren des Konflikts um Stabilität bemüht, will sich als Vermittler profilieren. Insbesondere arbeitet das Land daran, die Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu beruhigen.

Der Besuch des Bundesrats ist Bestandteil eines Prozesses zur Intensivierung der Schweizer Präsenz im Irak, der in den letzten Jahren eingeleitet wurde.