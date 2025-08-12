Iran: 21.000 Festnahmen im Krieg gegen Israel
Im zwölf Tage langen Krieg gegen Israel haben iranische Sicherheitsbehörden offiziellen Angaben zufolge rund 21.000 Menschen festgenommen.
(Keystone-SDA) Es seien 261 Personen wegen Spionageverdachts und 172 wegen unerlaubter Foto- und Videoaufnahmen festgenommen worden, erklärte Polizeisprecher Said Montaser-ol-Mahdi, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Details nannte er zu dem Grossteil der Festnahmen nicht.
Im Krieg Mitte Juni seien ausserdem mehr als 40.000 Polizeikräfte rund um die Uhr auf den Strassen im Einsatz gewesen, fügte General Montaser-ol-Mahdi hinzu. Landesweit wurden demnach mehr als 1.000 Kontrollpunkte eingerichtet.
Während des Krieges im Juni hatte Israel gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen im Iran bombardiert. Der Grundkonflikt der Erzfeinde besteht trotz Waffenruhe fort – eine diplomatische Lösung ist nicht in Sicht. Irans Führung reagierte im Inneren nach dem Krieg mit einer Welle der Repression.