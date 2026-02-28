The Swiss voice in the world since 1935
Iran: Fünf Schülerinnen bei Raketenangriff getötet

Keystone-SDA

Bei einem Raketenangriff im Süden Irans sind nach iranischen Angaben mindestens fünf Schülerinnen ums Leben gekommen. Getroffen worden sei eine Grundschule für Mädchen in der Provinz Hormusgan, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den dortigen Vizegouverneur.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Diese Schule war ein direktes Ziel dieses Angriffs», hiess es in dem Bericht. Die Trümmerbeseitigung sowie die Rettungsmassnahmen für die Schülerinnen seien im Gange. Der Vorfall ereignete sich demnach im Kreis Minab unweit der Küste am Persischen Golf.

In der Provinz Hormusgan liegen mehrere Marinestützpunkte der iranischen Streitkräfte. Weitere Details zu dem Angriff lagen zunächst nicht vor.

