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Iran: Haben US-Standorte als Reaktion auf Angriffe getroffen

Keystone-SDA

Als Reaktion auf US-Angriffe auf den Iran haben die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) nach eigenen Angaben zurückgeschlagen. Die Marineeinheiten hätten Standorte der US-Streitkräfte in der Region angegriffen, hiess es in einer Stellungnahme, die vom Staatsrundfunk verbreitet wurde. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Eine Bestätigung von US-Seite stand zunächst aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben Angriffe gegen den Iran durchgeführt. Dies sei eine Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag, die die USA dem Iran zuschreiben, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit. Der iranische Rundfunk Irib sprach von mehreren Projektilen, die an verschiedenen Orten im Süden des Landes eingeschlagen seien.

Vor dem nun verbreiteten Statement der IRGC hatten verschiedene Medien eine angebliche Stellungnahme der Elitestreitkräfte verbreitet, wonach diese mit Vergeltung gedroht hätten. Diese Veröffentlichung wurde unter anderem von der den Garden nahestehenden Agentur Fars als falsch bezeichnet und ist nicht mehr auffindbar.

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