The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Iran: Mann wegen Tötung eines lokalen Sicherheitschefs hingerichtet

Keystone-SDA

Im Zentraliran ist ein Mann hingerichtet worden, der für den tödlichen Anschlag auf einen lokalen Sicherheitschef verantwortlich gemacht wurde. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, soll der Verurteilte im Dezember 2022 in der Provinzstadt Semirom das Fahrzeug von Sicherheitskräften angegriffen und deren Chef mit einem Kopfschuss getötet haben. Nach dem Gerichtsverfahren wurde die Todesstrafe verhängt, die nach Bestätigung durch den Obersten Gerichtshof vollzogen wurde. Zum Motiv für die Tat gibt es keine gesicherten Informationen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Anschlag erfolgte kurz nach den Massenprotesten im Herbst 2022, die durch den Tod der jungen Kurdin Mahsa Jina Amini in Polizeigewahrsam ausgelöst worden waren. Sie war von der Sittenpolizei wegen angeblicher Verstösse gegen die islamischen Kleidungsregeln festgenommen worden. Im Zuge der Proteste wurden Hunderte Menschen bei Konflikten mit Polizei und Sicherheitsbeamten getötet.

Menschenrechtler kritisieren seit Jahren die rigorose Anwendung der Todesstrafe im autoritär regierten Iran. Der Justiz werfen sie vor, Hinrichtungen auch zur Einschüchterung kritischer Stimmen zu nutzen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden im vergangenen Jahr fast 1.000 und dieses Jahr bereits mehr als 840 Menschen hingerichtet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft