Iran: Trotz Sanktions-Entscheidung keine Zugeständnisse im Atomstreit

Der Iran will seine Haltung im Atomstreit auch angesichts der bevorstehenden Wiedereinführung von UN-Sanktionen nicht ändern. "Wir sind zwar keine Freunde von Sanktionen, aber auch dieses Mal wird das iranische Volk weder kürzertreten noch sich beugen lassen", sagte Vizepräsident Mohammed-Resa Aref der Nachrichtenagentur Isna zufolge bei der wöchentlichen Kabinettssitzung.

(Keystone-SDA) Zudem gebe es rechtliche Bedenken, ob die E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Grossbritannien den sogenannten Snapback-Mechanismus beim UN-Sicherheitsrat überhaupt in Gang setzen könnten. Im Falle weiterer Sanktionen werde der Iran «entsprechende Gegenmassnahmen ergreifen», sagte Aref – ohne Details zu nennen.

Die Europäer begründeten ihren Schritt mit Teherans zahlreichen Verletzungen der Bestimmungen des Wiener Atomabkommens von 2015, das den Iran am Bau einer Atombombe hindern sollte. Die Sanktionen sollen erst binnen 30 Tagen wieder aktiviert werden – womit es zumindest noch eine kleine Chance für neue Verhandlungen gibt.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

