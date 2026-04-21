Iran zeigt sich kriegsbereit: «Hölle» für USA und Israel

Keystone-SDA

Irans Militär hat sich vor dem Auslaufen der Waffenruhe bereit für eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen Israel und die USA gezeigt. Das Militär sei einsatzbereit und werde sich nicht überraschen lassen.

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(Keystone-SDA) Das berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, das Sprachrohr der mächtigen Revolutionsgarden. Neue Ziele seien für eine Rückkehr zum Krieg identifiziert worden. Vom ersten Moment der Wiederaufnahme von Angriffen werde man eine «Hölle» für die Amerikaner und Israelis schaffen, hiess es.

Israel und die USA hatten am 28. Februar einen Krieg gegen den Iran begonnen. Vor gut zwei Wochen einigten sich die Konfliktparteien auf eine zweiwöchige Waffenruhe, die am Mittwochabend (Ortszeit Washington) ausläuft. Vertreter aus Washington und Teheran hatten unter Vermittlung Pakistans über ein Ende des Konflikts gesprochen. Die Verhandlungen endeten ohne Ergebnis. Im Raum steht nun eine zweite Gesprächsrunde. Die iranische Seite hat einer Teilnahme noch nicht zugesagt.