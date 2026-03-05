The Swiss voice in the world since 1935
Iranische Stiftung: Mehr als 1.200 Tote nach Angriffen auf Iran

Keystone-SDA

Im Iran sollen bei den israelischen und US-Luftangriffen bereits mindestens 1.230 Menschen getötet worden sein. Das berichteten iranische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die staatliche Stiftung für Märtyrer und Veteranen. Nach Angaben des Staatssenders Iribnews sind unter den Todesopfern Zivilisten wie Militärangehörige.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Organisation handelt es sich um eine staatlich finanzierte Stiftung, die seit ihrer Gründung Familien von im Krieg getöteten Menschen sowie Kriegsversehrten finanzielle und institutionelle Unterstützung gewährt. Sie veröffentlicht in Kriegszeiten auch Daten über Opfer. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

