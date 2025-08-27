The Swiss voice in the world since 1935
Irans Revolutionsgarden töten mehr als 20 sunnitische Militanten

Keystone-SDA

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben in der südwestlichen Provinz Sistan und Belutschistan mehr als 20 militante Aufständische der sunnitischen Rebellengruppe Dschaisch al-Adl getötet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der mit den Revolutionsgarden verbundene Nachrichtenagentur Tasnim wurden bei dem gemeinsamen Vorgehen der IRGC und der örtlichen Polizei 13 Menschen in Sahedan und acht weitere in Iranschahr getötet. Einige weitere wurden demnach verhaftet und eine beträchtliche Menge an Waffen und Munition beschlagnahmt.

Die Operation war laut Tasnim ein Vergeltungsakt für den Angriff der Rebellengruppe auf eine Polizeiwache in der Provinz, bei dem fünf Polizisten getötet wurden. Vergangenen Monat hatte die Gruppe demnach auch ein Gerichtsgebäude in Sahedan überfallen und dabei sechs Menschen getötet sowie 22 weitere verletzt.

Die militant-islamistische Gruppe Dschaisch al-Adl (Armee der Gerechtigkeit) fordert die Unabhängigkeit von Sistan und Belutschistan. Unter anderem der Iran und die USA stufen sie als Terrororganisation ein.

Die Provinz Sistan und Belutschistan gilt wirtschaftlich als schwächer als der Rest des Landes. Immer wieder kommt es dort zu Anschlägen militanter Gruppen. Die Mehrheit der Bevölkerung gehört der sunnitischen Richtung des Islam an, im Gegensatz zur schiitischen Staatsreligion. Die Provinz grenzt an Afghanistan und Pakistan.

