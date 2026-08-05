Isabella Rossellini: «Auf Augenhöhe» mit dem berühmten Vater

Keystone-SDA

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Am Eröffnungsabend des 79. Locarno Film Festival ist die italienische Schauspielerin Isabella Rossellini mit dem Excellence Award geehrt worden. Das Locarno Film Festival sei eines der renommiertesten der Welt, sagte Rossellini auf der Piazza Grande.

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(Keystone-SDA) Es rühre sie zutiefst, diese Auszeichnung zu erhalten, sagte die italienische Schauspielerin. Insbesondere erfülle es sie mit Stolz, mit diesem Award auf Augenhöhe mit ihrem Vater und ihrem grossen Bruder zu sein, die beide auch in Locarno ausgezeichnet worden seien.

Ihr Vater – der Regisseur Roberto Rossellini – erhielt 1948 für seinen Film «Germania anno zero» den «Grossen Preis» von Locarno, den Vorgänger des Goldenen Leoparden. Isabella Rossellinis Halbbruder, der italienische Produzent und Regisseur Renzo Rossellini, wurde ebenfalls am Filmfestival in Locarno geehrt. Er erhielt 2023 den Lifetime Achievement Award.

«Angetrieben von Neugier»

Der künstlerische Direktor des Filmfestivals Locarno, Giona A. Nazzaro, rühmte in seiner Laudatio Rossellini als Künstlerin, die ihrer Zeit immer voraus gewesen sei. Angetrieben von einer grossen Neugier und Kreativität sei sie nie einem Diktat gefolgt, sondern habe eine einzigartige Karriere gelebt. Rossellini gleiche in diesem Sinne einer Renaissance-Figur, resümierte Nazzaro.

Am zweiten Festivalabend – am Donnerstag, 6. August – wird Rossellini in einer ihrer Paraderollen zu sehen sein, wenn der Film «Wild at Heart» (1990) von David Lynch auf der Piazza Grande gezeigt wird. Zudem trifft sie am Donnerstagvormittag im Forum Spazio Cinema das Publikum.