Island- und Finnland-Fans nehmen Thun in Beschlag

Keystone-SDA

Island- und Finnland-Fans haben am Mittwochnachmittag vor dem Eröffnungsspiel der Fussball-Europameisterschaft der Frauen die Thuner Innenstadt in Beschlag genommen. Am Fanmarsch beteiligten sich hunderte Menschen, darunter viele Familien mit Kindern.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Um 15.15 Uhr zogen die beiden Fangruppen vom Waisenhausplatz los und machten sich bei sommerlicher Hitze auf den rund drei Kilometer langen Weg Richtung Stockhorn Arena. Vorab formierte sich eine guten Hundertschaft an finnischen Fans in den weiss-blauen Landesfarben.

Dahinter folgten hunderte isländische Fans. Zahlenmässig entschied Island den Fanmarsch klar für sich. Bei den Sprechgesängen hatten die Finninnen und Finnen jedoch meist die Nase vorn. Von gehässigen oder gar gewalttätigen Rivalitäten zwischen den Fans keine Spur. Vielmehr erlebte Thun ein friedliches Miteinander von Knattspyrna und Jalkopallo, wie Fussball auf isländisch respektive Finnisch heisst.

Vor dem Fanmarsch hatten die beiden Fanlager die Fanzone in der Thuner Innenstadt in Beschlag genommen. Kinder und Erwachsene liessen sich ihre Landesfarben auf die Wangen malen, andere versuchten sich an einem Fussball-Dart. In der nahen Aare vollführten Wellenreiter ihre Kunststücke und schwenkten finnische und isländische Fahnen.

Die Stimmung war ausgelassen, fröhlich und friedlich. Ein erstes Mal kam Partylaune auf. Auf dem Waisenhausplatz in der Innenstadt ist eine Fanzone entstanden mit Public Viewing, Konzerten und anderen Attraktionen.

Für 18 Uhr stand die Partie zwischen Island und Finnland in der Stockhorn Arena auf dem Programm.