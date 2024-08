Israel: Vielfrontenkrieg gegen Irans “Achse des Bösen”

(Keystone-SDA) Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sieht sein Land in einem “Vielfrontenkrieg gegen Irans Achse des Bösen”. Zugleich warnte er die Führung in Teheran und deren Verbündete vor “jeder Art von Aggression” gegen sein Land. “Ich bekräftige und sage unseren Feinden: Wir werden reagieren und einen hohen Preis auferlegen”, sagte der konservative Politiker. Israel sei auf jede Entwicklung vorbereitet. Nach der gezielten Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanija in Teheran hat der Iran, der Israel das Existenzrecht abspricht, mit massiver Vergeltung gedroht.

Es wird befürchtet, dass ein Flächenbrand in der Region mit unabsehbaren Konsequenzen ausbrechen könnte. Ein solcher drohte bereits nach dem 14. April, als die iranischen Revolutionsgarden beim ersten direkten Angriff von iranischem Boden aus Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel abfeuerten. Die meisten der Geschosse konnte Israel damals aus eigener Kraft und mithilfe der USA und anderer Verbündeter abfangen. Israels Gegenschlag fiel relativ klein aus.

Die damalige iranische Attacke war einem Israel zugeschriebenen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus gefolgt, bei dem zwei iranische Generäle getötet worden waren. Zur Frage, ob Israel auch Hanija gezielt getötet hat, äusserte sich die Regierung in Jerusalem bisher nicht offiziell.

Netanjahu wies Vorwürfe zurück, er habe die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung israelischer Geiseln durch die Hamas mit immer neuen Forderungen torpediert. “Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die schlichte Wahrheit ist, dass die Hamas bisher nicht einmal den grundlegendsten Bedingungen des Entwurfs zugestimmt hat”, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Während Israel dem ursprünglichen Entwurf “keine einzige Forderung hinzugefügt” habe, fordere die Hamas Dutzende von Änderungen. “Ich bin bereit, sehr weit zu gehen, um alle unsere Geiseln freizubekommen und gleichzeitig die Sicherheit Israels zu wahren”, fügte Netanjahu hinzu.