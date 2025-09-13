Israel fängt erneut Rakete aus dem Jemen ab

The Swiss voice in the world since 1935
Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete hat in mehreren Gebieten Israels Alarm ausgelöst. In der Küstenmetropole Tel Aviv und weiteren Orten eilten die Menschen in der Nacht in Schutzräume. Die Armee teilte anschliessend mit, ein Geschoss aus dem Jemen sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Berichte über Verletzte oder grössere Schäden gab es zunächst nicht. Erst in den Tagen zuvor war die israelische Luftabwehr wegen Angriffen mit Drohnen und einer Rakete aus dem Jemen aktiviert worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Huthi reklamierten den Angriff am Morgen für sich. Es sei eine Rakete «mit mehreren Sprengköpfen» in Richtung Tel Aviv abgefeuert worden, erklärte die Miliz.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 attackieren die Huthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen – nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Die vom Iran unterstützte Miliz zielt dabei auch häufig auf die Flughäfen Ben Gurion bei Tel Aviv und Ramon im Süden des Landes. Israel greift im Gegenzug Ziele im 2.000 Kilometer entfernten Jemen an, die nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der Huthi stehen.

Beim jüngsten Angriff der israelischen Luftwaffe im Jemen waren am Mittwoch nach Angaben des von den Huthi kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 35 Menschen getötet worden. Ende August waren auch der Ministerpräsident der Huthi und mehrere Minister von Israel getötet worden.

