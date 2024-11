Israel greift erneut Hisbollah-Ziele in Beiruter Vororten an

Israels Luftwaffe hat Armeeangaben zufolge am Abend wieder Angriffe auf Stellungen der Hisbollah in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete von lauten Explosionen, die in der Stadt zu hören gewesen seien. Demnach stiegen schwarze Rauchsäulen über den betroffenen Gebieten auf. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.