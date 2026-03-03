The Swiss voice in the world since 1935
Israel greift Regierungsgebäude in Teheran an

Keystone-SDA

Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der iranischen Hauptstadt Teheran wichtige Regierungsgebäude angegriffen.

1 Minute

(Keystone-SDA) In der vergangenen Nacht hätten Kampfflugzeuge mehrere Ziele attackiert, teilte die israelische Armee mit. Darunter seien das Präsidentenbüro sowie Orte, an denen der mächtige Sicherheitsrat tagt, und ein Gebäude des Expertenrats, eines wichtigen Gremiums aus 88 Geistlichen.

Das Militär bezeichnete den angegriffenen Komplex in einer Mitteilung als «wichtigstes und zentralstes Hauptquartier» der Staatsführung. In ihm hätten sich hochrangige iranische Funktionäre häufig für Lagebeurteilungen getroffen.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

