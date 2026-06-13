Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an

Keystone-SDA

Die israelische Armee hat die Bewohner von 20 Städten und Dörfern im Südlibanon zur Evakuierung aufgefordert. Zugleich meldete die Arme mehrere Drohnenangriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Nordisrael seit dem Freitagabend.

1 Minute

(Keystone-SDA) Armeesprecher Avichay Adraee erklärte auf X, die Bewohner sollten ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit unverzüglich verlassen und sich nördlich des Flusses Sahrani begeben. Wer sich in der Nähe von Hisbollah-Kämpfern, deren Einrichtungen und Kampfmitteln aufhalte, bringe sein Leben in Gefahr.

Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind, war zunächst unklar.

Hisbollah greift wiederholt den Norden Israels an

Die israelische Armee berichtete zuvor mehrfach von Luftalarm in Nordisrael nach mutmasslichen Drohnenangriffen der Hisbollah. Betroffen gewesen seien unter anderem die Grenzorte Metula und Misgav Am.

Zwischen Israel und der libanesischen Regierung gilt seit April eine Waffenruhe. Im aktuellen Konflikt stehen sich Israel und die Hisbollah-Miliz gegenüber. Beide Parteien werfen sich gegenseitig vor, gegen die Bestimmungen der Vereinbarung fortlaufend zu verstossen. Israelische Truppen sind im Südlibanon im Einsatz und haben Gebiete einseitig zu «Sicherheitszonen» erklärt. Die vom Iran unterstützte Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel ab.