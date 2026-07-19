Israels Armee: Iran greift Küstenstadt Akaba in Jordanien an

Keystone-SDA

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Der Iran hat nach Informationen der israelischen Armee Jordaniens Küstenstadt Akaba am Roten Meer angegriffen. Die israelische Armee habe Raketenbeschuss aus dem Iran auf die Stadt beobachtet, die nur wenige Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt liegt, teilte die Armee mit. Es sei möglich, dass Auswirkungen des Angriffs auch auf israelischem Gebiet bemerkbar würden. In mehreren Teilen Jordaniens ertönten Warnsirenen, wie der regierungsnahe Fernsehsender Al-Mamlaka berichtete.

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(Keystone-SDA) Der Flughafen und Hafen in Akaba wurde nach US-Angaben evakuiert. Das teilte die US-Botschaft mit und bezog sich dabei auf eine laufende Evakuierung durch die jordanischen Behörden. Grund sei eine «spezifische und glaubwürdige Bedrohung». Von Reisen über den internationalen Flughafen oder den Hafen werde abgeraten.

Jordaniens Kommunikationsminister Mohammed al-Mumani teilte dagegen mit, die Behörden hätten keine Anordnung zur Evakuierung gegeben – weder am Flughafen von Akaba noch am Hafen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra. Der Betrieb an Hafen und Flughafen laufe normal. Auch der TV-Sender Al-Mamlaka berichtete von normalem Betrieb am Hafen.

Akaba liegt an einem kurzen Küstenabschnitt Jordaniens am Roten Meer nahe der Grenzen zu Israel im Westen und Saudi-Arabien im Süden. Die einzige Küstenstadt des Königreichs sichert ihm den direkten Zugang zu Seewegen. Die Stadt ist aber auch bei Strandurlaubern und Tauchern beliebt und als Ausgangspunkte für touristische Besuche in der Wüste Wadi Rum und in der antiken Felsenstadt Petra.

Am Freitag waren in Jordanien nach Beschuss aus dem Iran erstmals seit Monaten wieder US-Soldaten getötet worden. Es war der erste bestätigte Tod von US-Soldaten seit den Anfangstagen des Kriegs Ende Februar.